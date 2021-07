Staarteadur Stephen Hawkingist jäi maha nii palju kraami, et selle läbivaatamiseks loodi uus ametikoht

Kui Stephen Hawking 2018. aasta märtsis suri, jättis ta oma targast ja kuulsast elust maha 160 kasti isiklikke kirju, teadusartikleid ja muid huvitavaid kirjalikke tekste. Tohutus koguses materjalide ampluaa on äärmiselt kirju, sisaldades muu hulgas ka 6-aastaselt oma isale kirjutatud piraadijuttu ning menusarja „Simpsonid” ("The Simpsons") ja teiste telesaadete stsenaariume, kus Hawking külalisosalejana üles astus.

„Kuna kuulujutud minu tööst on hakanud levima, pean ma vajalikuks midagi võimalikult kiiresti avaldada,” kirjutas Hawking. „Kui tunnete, et tekst on ajakirja jaoks liiga pikk, oleksin tänulik, kui selle mulle kohe tagastaksite, et saaksin artikli mujale esitada.” Muide, ajakiri loomulikult avaldas Hawkingi artikli.