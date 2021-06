Stroomi rannas ei tasu tänavu supelda – mida teeb linn, et probleemi lahendada?

Esiteks täpsustab ta, et terviseamet on andnud soovituse "mitte supelda", kuid ei ole suplusi päris ära keelanud.

Tänavu suvel tellib Põhja-Tallinna valitsus iga nädal veeproovid ning teavitab tulemustest ka ranna külastajaid. On oluline märkida, et sel hooajal on kõik proovid siiani olnud väga head," ütleb Pihlap. (Tõepoolest, terviseameti esindaja kinnitab, et värsked proovid on puhtamad.)