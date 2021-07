Kui palju Eesti teeb autostumise vastu? Miks me nii automaiad oleme? Asja hindab liikuvusekspert Marek Rannala

Tehnoloogiliselt on täiesti võimalik läbisõidu maksustamine vastavalt sõidu ajale ja kohale, aga see on päris mahukas teema, mis on siin käsitlemiseks liiga pikk.

Minu jaoks on küsimus eeskätt arusaamises, et võetud on konkreetselt strateegilised eesmärgid nii riiklikul kui ka omavalitsuse tasandil ja need on täitmiseks.

Kuidas teie kujutlete Tallinnas autoteede maksustamist või piiramist? Kas see võiks peagi reaalseks muutuda? Abilinnapea Novikov ja majandusminister ütlevad, et seadus ei luba, kuigi viimane möönab, et see on hea vahend keskkonnasäästlike eesmärkide saavutamisel.

Kas teekasutustasud on lahendus ja kui ruttu selline võte laiemalt Eestis kasutust leiaks? Enam kui 3,5 tonni kaaluvatele veokitele see juba kehtibki.

Miks eestimaalased nii automaiad on?

Sest avalik sektor on viimased aastakümned keskendunud autoga liiklemise võimalustele ja autokasutamine on elatustasemega võrreldes järjest soodsamaks muutunud.

See tähendab, et linna- ja taristu planeerimine on lähtunud autotranspordist ja iga hinna eest on hoidutud ka autokasutuse maksustamisest. Mingist hetkest muutub selline protsess iseennast võimendavaks ja nüüd on seda raskem tagasi pöörata.

Ilmselt omab mingit mõju ka meie ajalooline olukord, kus auto oli paljudele kättsaamatu ihalusobjekt ja Eesti läänelikkus kogu Nõukogude Liidus seisnes osalt ka kõige suuremas autostumis-tasemes.

Need viimased aga on antropoloogide pädevusse jäävad küsimused ja ma pakun, et nad oskavad vastata ka küsimusele, kas eestlane üldse on autolembene või see on lihtsalt oludest tingitud mulje.

Kuidas muuta nad liikumis- ja jalgrattakesksemaks? Kas Tallinna rattastrateegia on paljutõotav suunamudimisprojekt?

Muutuse saavutamine käib võimaluste loomise teel. Tartu on selles osas hea näide, kuidas ühistranspordi liinivõrgu täielik uuendamine ja rattaringlus-süsteemi loomine tõid järsku linnapilti suure muutuse.

Kui nüüd rattainfra ka ehitatud ja linnaruum sõbralikumaks muudetud saavad, siis on see parim tõestus sellest, mida on vaja teha muutuste saavutamiseks.

Tallinna Rattastreegia on peale ligi nelja-aastast jõudeolekut hakanud lõpuks oma tööd tegema. Nii erakonnad, ametnikud kui ka erinevad muud osapooled räägivad sellest, pintsiipidega arvestatakse ja inimestel on võimalus tutvuda, miks ja mida peaks tegema. Eks me lähiaastatel näeme.

Kui autostumisega võitlemiseks Tallinna kesklinn tavaautodele sulgeda, kui ruttu inimesed teie hinnangul sellega ära harjuks? Millised oleks sobivad eeskujud maailmast sellisele radikaalsele sammule?

Esimese asjana on oluline ära öelda, et kesklinna pole vaja autoliiklusele sulgeda. Seda pole minu teada ka keegi planeerinud. See halvendaks juurdepääsu ja pole lihtsalt põhjendatud.