Kui raske on videomänge luua? Eesti mees Ott Madis Ozolit kirjeldab oma tööd ja kogemusi

Näiteks Kalypso poolt kirjastatud "Tropico" ja Ubisofti kirjastatud "Heroes of Might & Magic" (hilisema nimega "Might & Magic Heroes"). Eesti päritolu teostest mh "Disco Elysium" ja "Circle Empires Rivals" (konsultatsioon).

See on muidugi väga üldine nimetus väga paljudele eraldi rollidele. Ma olen programmeerijana saanud luua tehisintellekti, mänguloogikat, mängumehaanikaid, võrgundust, mootorimuudatusi, liiklussimulatsioone ja veel palju muud.

Paratamatult on mängu loomisel väga palju erinevaid ülesandeid, mis vajavad tegemist. Mida väiksem meeskond, seda rohkem on ühel inimesel mitu ülesannet ja "ametit". Tavaliselt sellised "mitme mütsiga" tegijad nimetavadki ennast mänguarendajateks või -loojateks.

Kõige keerukam osa mänguarendusest on planeerimine. See rägastik, kuhu iga eraldi mängu osa areneda võib, on ääretult lai. Mänguloomise-protsessi on praktiliselt võttes võimatu täielikult ette näha.