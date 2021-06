Su kehalise kasvatuse õpetaja eksis: enne jooksmist ei maksa venitada

Mitme aastakümne jagu uuringuid on välja selgitanud, et staatilised venitusharjutused enne treeningut — mille raames hoitakse lihaseid venitavaid asendeid mitme sekundi vältel — ei ole kuidagi kasulikud, kirjutab Discover Magazine .

Täiesti võimalik on, et venitusliigutused teevad täpselt vastupidist soovitule, s.t halvendavad sooritust ja suurendavad vigastuste tõenäosust. Tõenäoliselt on mõistlikum asendada need jooksueelse soojendusringiga ja võib-olla teha venitusi muul ajal, mitte vahetult enne pingutust.