WWDC 2021: kõik väärt uudised, mis pudenesid Apple'i tänavuselt suurürituselt

Millal see täpselt juhtub, on veel segane. Ilmselt sügisel, kui ilmub iOS 15. FaceTime saab selleks ajaks ka ridamisi olulisi uuendusi portreerežiimist ja kvaliteetsemast helist kuni SharePlay-valikuni, mis laseb kasutajate grupil korraga sama videofaili vaadata või helifaili kuulata.

Monterey on muuseas California väikelinn, nii et Apple jätkab traditsiooni macOSi suuri uuendusi kindlate paikade järgi nimetada.

Zoomi eeskujul tekib küsimus: miks just nüüd? Siri tähistab oktoobri alguses juba oma 10. sünnipäeva ning enamik digiabiliste-huvilisi seadmetootjaid on nagunii ammu Alexa leeris. Lisaks muidugi: miks nii piiratud kujul?

iPhone'i kasutajad võtavad opsüsteemi suured väljalasked tavaliselt väga ruttu omaks, aga siiski on selline valik väga teretulnud. Võib ju ilmneda, et uues väljalaskes avastatakse ruttu mingi probleem, või vana iPhone ei laigi uut iOSi nii hästi, nagu loodetud.

Hetkel uusim iOS 14 jookseb 90% seadmetest, iOS 13 turuosa on 8% ja veel vanemad variandid haaravad 2%.

iPhone muutub kergemini leitavaks

iOS 15 muudab Find My Phone-valiku ehk kadunud iPhone'i või iPadi otsimise abivahendi isegi võimsamaks. Isegi kui seade "kustutada", aga aktiveerimislukk on maha võtmata, saab seadme asukohta kindlaks määrata. Isegi siis, kui aparaat on välja lülitatud.

Kuidas viimane toimib, pole Apple veel täpsustanud. Vahest mingi LE Bluetooth-põhise lahenduse teel.

iPhone hakkab su koduvõtmeks, juhiloaks jm

iPhone-telefon või Apple Watch-nutikell on täitnud digi-autovõtme ülesannet juba alates möödunud juulist (vastavalt opsüsteemi-uuendustega iOS 13.6 ja watchOS 6.2.8). Varsti saad õunatelefoni ka koduvõtmena kasutada, kui see on nutilukuga varustatud. Vastava võimekuse annab iOS 15.

Lisaks saab tulevikus oma digi-juhiload lisada äppi Apple Wallet. Esialgu küll piiratud kujul: mõnes USA osariigis ja lennureise tehes. Ka pole kindel, kas politseinik digi-juhiluba laigib, kui sinu auto tee äärde seisma kamandab.

Apple Walletisse saab hakata lisama ka digi-töötõendeid, digi-hotellitoavõtmeid jm. Tulevik on täis võimalusi!

Mida teile siit kokku võtta?

Nutiajastu Apple on tuntud jõuvõtete poolest eesmärgiga vangistada kasutajad oma ökosüsteemidesse, et neil oleks võimalikult ebamugav konkureerivaid tooteid-teenuseid pruukida või kuhugi üle kolida.

Selle põhjal üllatab, et Õunamaja flirdib korraga patuse ideega oma kuulsaid teenuseid ilma mõjuva põhjuseta ka võõrastel platvormidel pakkuda (Siri, FaceTime). Küll mitte täiskujul, aga ikka.

Väga kiiduväärt on otsus luua turvaparandusi sama opsüsteemi rohkem kui ühele väljalaskele, et meil oleks rohkem põhjust vanemaid seadmeid edasi kasutada, ilma hirmuta olulistest turvaparandustest ilma jääda. Isegi kui see uuendus on esialgu üsna marginaalne, piirdudes iOS 14 ja 15-ga.

Kui sellised sammud viitavad Apple'i valmidusele kasutajasõbralikumaks muutuda, tervitan "uue ajastu" Apple'it kahe käega.