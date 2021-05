Jeff Bezos loobub Amazoni bossi kohast põneval hetkel firma ajaloos, kui tehnoloogiahiiust saab ka kinohiid

Amazonil on algamas ka uus põnev etapp (kodu)kinomaastikul. Whole Foodsi omandamise järel firma suurima ostuna teeb Amazon enda omaks Hollywoodi ühe "alustala", filmistuudio MGM – tehingu väärtus on umbes 6,93 miljardit eurot.

MGM levitab muuhulgas Bondi-filme ja "Kääbiku"-triloogiat. Need on vast Amazoni striiminguteenuses Prime Video kenad trofeed ülikalli "Sõrmuste isanda" sarja (mille esimest hooaega Amazon praegu toodab) ning miks mitte ka uusima Bondi-filmi "No Time to Die" kõrval (mis ei taha kuidagi ekraanile jõuda).