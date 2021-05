Hea küsimus: kas Eestis on võimalik vanadusse surra?

Mõni neist müütidest on nii originaalne, et paneb korraks mõtlema ja ka ise sama asja üle juurdlema. Näiteks selline Facebooki-avarustest üles korjatud mõte, et Eestis ei saa vanadusse surra – surma ametlik põhjus peab olema midagi muud.

Kui see on tõsi, oleks sellega kerge seostada paljusid koroonahaigusest (COVID-19) tingitud surmasid ja väita, et riik on leidnud lihtsalt hea nipi, kuidas meid hirmutada.

Kes igapäevast koroonastatistikat jälgib, on kindlasti märganud, et COVID-19 tõttu surijate hulgas on palju vanainimesi või vähemalt pensionieale lähedale jõudnuid.

Näiteks eile üks 88- ja üks 91-aastane. Üleeile isikud vanustes 83, 84 ja 91. Päev enne seda inimesed vanustes 61, 66, 68, 81, 87 ja 91. Ja nii edasi.

Nooremaid kui pensioniealisi muidugi leidub, aga oluliselt vähem. Äkki kirjutati paljude surmad lihtsalt koroona arvele, küsib veebiavarustes nii mõnigi isehakanud detektiiv.

Viimasele vastata tundub võimatu: kust ometi leida veenvat kinnitusmaterjali poolt või vastu? Küll aga saame uurida, kas Eestis keegi ka vanadusse sureb.

Tervise arengu instituudi (TAI) registri juht Gleb Denissovi saadab mu vastust leidma tervisestatistika- ja uuringute andmebaasi veebilehele, kust saab eestimaalaste surmade põhjuseid ise vaadata.

Tänavusi andmeid see veel ei esita, aga selgub, et ainuüksi viimase kümne aasta jooksul (vahemikus 2010–2020) on Eestis nn vanadusse surnud täitsa olemas. Mainitud perioodil lisandus sellesse gruppi 1382 inimest, neist 334 mehed ja 1048 naised.

Vandenõuteoreetikud tõstaksid ilmselt esile, et mullu ehk esimesel pandeemia-aastal kahanes vanaduse tõttu surnute arv tubli paar-kolm korda, kui võrrelda perioodi jooksul tavapärasega. Aga sama kehtib 2019. aasta kohta, mil polnud pandeemiast veel haisugi.

Denissov täpsustab, et surma põhjuste statistika sünnib surma põhjuse teatiste põhjal, mida esitavad surma põhjuse tuvastanud arstid. Tuvastamist reguleerib surma põhjuse tuvastamise seadus.