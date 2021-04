Kus asub Eesti oma 5G-arengutelt, võrreldes muu maailmaga?

Veidi enam kui kahe aastaga on maailmas 5G teenuste pakkumist alustanud 131 operaatorit enam kui 50 riigis. Kasutajaid on juba hinnanguliselt üle 200 miljoni.

Huvitav on see, et koroonapandeemia on 5G võrkude arengut eri paigus mõjutanud väga erinevalt.