Kas 5G on tõesti inimorganismile ohutu – Telia ja Elisa võrgu elektromagnetväljade näitajad mõõdeti ära

5G saatjate tootmine Ericssoni Tallinna tehases Andres Raudjalg

Mingil põhjusel on just 5G-tehnoloogia tekitanud eelkäijatega võrreldes märgatavalt enam vandenõuteooriaid – alates sellest, et see kiirgavat see liialt palju elektromagnetlaineid, ja lõpetades väitega, et sel on eriline võime ka koroonaviirust levitada.