FOTOD | Sellised on eestlaste loodud kaamerad, mida NASA varsti Kuule saadab

“Ma loodan, et see projekt sillutab Eestis teed ka teistele kosmoseprojektidele riistvara valdkonnas. Suutsime koos partneritega ülipingelisest graafikust hoolimata luua toimiva kaameralahenduse, mis läheb esimese Eesti tehnoloogiana Kuule.

Selles projektis osalemine on meile suur au ja tõestus, et Eesti tööstus suudab tipptasemel kosmosetehnoloogiat toota,” kinnitas Crystalspace’i asutaja ja tehnoloogiajuht Jaan Viru.

Huvi Crystalspace’i kaamerate vastu on peale edukat Kuu-projekti kasvuteel. “Oleme maailmas üks vähestest, kes suudab toota väga töökindlaid väikeseid kaamerasüsteeme. Selliseid on vaja igal kosmosemissioonil, seega loodame, et saame tulevikus enda kaameraid veel Kuule või isegi Marsile saata,” lisas ta.