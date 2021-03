LG müüks oma mobiiliäri maha, aga keegi ei taha osta

Veebis juba mõnda aega leviv kõmu väidab, et Lõuna-Korea tehnoloogiahiid LG on tüdinud mobiilinduses miljardite eurode kaotamisest ja kavatseb selle valdkonnaga lõpparve teha.

Nüüd oleks vaja olemasolev mobiiliäri maha müüa, aga oh häda – keegi ei taha osta. Mis on tegelikult arusaadav, sest telefonitootjaid on nii palju, et ilmselt lihtsam on mõni noor näljane tegija üles korjata, kui kellegi läbikukkumist poputama hakata.