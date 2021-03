Digiregistratuuris avanes lõpuks võimalus koroona vastu vaktsineerimisele registreerimiseks

Kui inimesele veel vaktsineerimist ei võimaldata, siis kuvatakse talle keskkonnas infotekst, mis ütleb, et talle antakse teada, kui kord temani jõuab.

Ennast e-riigiks nimetada armastavas Eestis on vaktsineerimisele kutsumine ja aegade broneerimine toimunud kuni tänase päevani telefoni teel. Käsitsi ja sisuliselt paberil käib ka vaktsineeritute üle arve pidamine. See on toonud kaasa suure avaliku kriitika sotsiaalministeeriumi IT-üksuse TEHIKu suhtes.