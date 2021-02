Ilves ja Kaljurand: Eesti seis COVIDiga seotud digilahendustega on katastrofaalne

„Probleem on, et spetsiaalselt COVIDile mõeldud lahendused pole käiku läinud. Näiteks on häbiväärne, et digiregistris ei ole võimalik panna end kirja vaktsiini saamisele - et meil ei ole teenust, mis näitaks, kuidas meil vaktsineerimine hakkab minema," ütles Toomas Hendrik Ilves täna toimunud veebiseminaril.

„Meil on olnud kaks kuni viis aastat rahulolevat soiku jäämist, neist viimased kaks aastat aktiivset tagasipööramist, kus digilahendustele vaadati viltu, ja inimesed, kes vastutasid digi eest, ei saanud tegelikult üldse teemale pihta," rääkis ta.

Ilves märkis, et ilma riigi ja valitsuseta on erasektor suurepäraselt edasi tegutsenud ja tõi näitena digitaalse immuunsuspassi väljatöötamise Guardtime'is.

Marina Kaljurand ütles, et ka tema on imestunud, et inimesed ei näe digiloos, millal jõuab vaktsineerimise järg nendeni. „Kui palju me säästaksime perearstide ja õdede aega, kui see oleks näha ja oleks mingisugune selgus," ütles ta.

„Mul on veel kaks näidet, kui katastrofaalseks on asi langenud," jätkas Toomas Hendrik Ilves.

Ühe näitena tõi ta välja selle, et Lätis töötati välja oma HOIA äpp, mis oli töös juba möödunud aasta aprillis-mais ja mis töötab üle piiride. „Eesti eelmine valitsus jättis selle täiesti soiku ja HOIA lahendus oli pelgalt vabatahtlike omapoolne panus," ütles Ilves.

Ta märkis, et nägi, kuidas Läti valitsus pidas otse läbirääkimisi Apple'i ja Google'iga ning küsis toona „Kus on Eesti?!". Pärast selgus, et Eesti sai oma koroonaäpi valmis neli kuud hiljem.

Teise näite tõi ta samuti Lätist, kus tuleb juba alates septembrist täita ankeet ja skannida QR-koodi, kui ületada Läti piiri ja mille tulemusel öeldakse piiripunkti ametnikele näiteks seda, kuhu inimene läheb. Kui see tegemata jätta, saabub inimese mobiilile üsna pea sõnum teatega, et see tuleb siiski täita, muidu saadakse 3000-eurone trahv. Eestisse sisenetakse maismaapiiri kaudu Ilvese sõnul aga ilma igasuguse informatsioonita saabujate kohta.