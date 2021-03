PUUST JA PUNASEKS | Kuidas vaktsineerimisootel inimestel riigi teated oma postkasti suunata

Loomulikult kukkus see lahendus läbi, kuna vaid viiendik sihtrühmast on oma @eesti.ee lõpuga aadressiga kirjad suunanud isiklikku postkasti ning 10 protsenti eestlastest ei ole üldse kunagi internetti kasutanud. Nii juhtuski, et 13 000 Haigekassa saadetud e-kirjast jõudis inimeste isiklikku postkasti vaid 42 protsenti ning vaid 600 inimese puhul on teada, et nad ennast ka vaktsineerimisele registreerisid. Mis saab edasi 12 400 kirjasaanu vaktsineerimisest, pole teada.

Kuna riik võib selliseid katsetusi e-kirjadega veel teha (mitte loota digiregistratuurile, SMS-idele või helistamisele), siis teeme väga lihtsalt selgeks, kuidas on võimalik inimesel @eesti.ee lõpuga kirjad oma isikliku e-posti aadressile suunata.

Esimene samm

Esmalt tuleb avada veebilehitseja (näiteks Google Chrome või Microsoft Edge) ja liikuda seal aadressile www.eesti.ee. Avanenud lehel tuleb valida üleval paremal nurgas olev link „Sisenen", valida sobiv tuvastusviis (ID-kaart, Mobiil-ID või Smart-ID) ning sisenemise protseduur ära teha.

Teine samm

Taaskord tuleb klikkida üleval paremas nurgas oma nimele ning valida avanenud menüüs sõnapaar „Teavituste seadistamine".

Seejärel juhtuvast ei maksa end ära ehmatada – riigiportaali haldav RIA hoiab Eesti kõige tähtsamat portaali nähtavasti rahapuuduse tõttu püsti osaliselt uuenenud ja osaliselt vana kujundusega. Kirjade suunamise lehekülg näeb välja nagu vanad head üheksakümnendad möödunud sajandist.

Kolmas samm

Igal juhul on avanenud leheküljes kirjas, et teil on olemas riigi poolt antud e-posti aadress kujul isikukood@eesti.ee ning eesnimi.perenimi@eesti.ee ja selle all on kohe ka aken, kuhu saate sisestada isikliku meiliaadressi, kuhu riigi saadetud kirjad lõpuks jõuda võiksid. Kui see tehtud, siis tuleb vajutada klahvile "Lisa" ning veidi all klahvile "Salvesta".

Neljas samm – väga oluline