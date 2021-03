Kriisiolukorra muudatused: riik hakkab ise inimeste e-maile suunama

Portaalis eesti.ee on täna ümber suunatud vaid ligikaudu 413 000 ametlikku e-posti aadressi. Nende inimeste puhul, kes aga ametlikku e-posti aadressi ümber suunanud ega ka SMS-i teel toimivat teavitusteenust aktiveerinud ei ole, on tõsine oht, et asutuste olulised teavitused ei jõua kas üldse või piisavalt kiiresti adressaatideni. Viimase näitena juhtus see nii ametlike kutsetega koroonaviiruse vastu vaktsineerimisele.