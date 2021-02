Küberkriminalistika ekspert selgitab: millise pahavaraga toimus tänane petukirja laine ja kuidas selle vastu võidelda

LokiBot (tuntud ka nimede Lokibot, Loki PWS ja Loki-bot all) on tema sõnul troojalase tüüpi pahavara, mida kasutatakse konfidentsiaalsete andmete varastamiseks.

Võltsitud e-kirjade vastu aitab aga e-posti serveris DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) korrektne seadistamine. See võimaldab e-kirja vastuvõtval serveril kontrollida, kas kiri on tegelikult saadetud sellest organisatsioonist, mis kirja päisest välja paistab.