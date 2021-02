KUSTUTA KOHE | Petukiri kõrgel tasemel: Tehnikaülikooli rektori Tiit Landi nime alt läks täna teele massiliselt libapäringuid

Tegemist on nime võltsimise ehk spoofing ründega, kus imiteeritakse ülikooli ja rektorit, lootes sellega teha kahju või saada kasu. Ülikooli IT-osakond kinnitas, et rektori e-posti konto ei ole kaaperdatud.

Kirjale on manustatud Hinnapakkumine-pdf.zip arhiivifail, kus leidub sees fail Hinnapakkumine-pdf.exe. Tegemist on LokiBot-nimelise pahavaraga, mis tegeleb eelkõige arvutitest info vargusega (paroolid, krüptovaluuta „rahakotid" jmt).

„Seoses intsidendiga on ülikool rakendanud täiendavad turbemeetmed (DMARC). Nende meetmete abiga on võimalik välistel osapooltel selgemini veenduda, et @taltech.ee aadressidelt saadetavad kirjad tõepoolest on ülikooli poolt saadetud ning tegemist ei ole saatja aadressi võltsinguga," teatas ülikool.