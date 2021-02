Xbox ja PlayStation: kas uusi mänguseadmeid saadab müügiedu?

Kui hästi need kaubaks lähevad, arvestades koroonapandeemiaga alanud tehnoloogiavalla tootmis- ja tarneraskusi, millest ei jäänud puutumata ka Sony ja Microsoft?

Xboxide kommertsedu kohta ametlikku infot veel pole, aga Sony kuulutab, et müüs PS5 möödunud aasta jooksul ehk esimese pooleteise kuu jooksul 4,5 miljonit komplekti.

See ei üllata, kuna kattub PS5 eelkäija PS4 algse müügieduga 2013. a lõpus.

Sony mänguäri nautis möödunud aasta lõpus üldse oma käibelt edukaimat tegevuskvartalit. Raha voolas sisse 883,2 biljoni jeeni (ligi seitsme miljardi euro) jagu. See ületas 2019. a viimase kvartali tulemust 40% võrra.

Sony kinnitab siiski, et kaotab igalt müüdud PS5-lt raha, sest hind on tootmiskuludega võrreldes madal. See aga ei üllata, mänguseadmete tootjad lansseerivad oma konsoole sama taktikaga juba aastaid.