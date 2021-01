Uute viirusetüvede teke ja levik pole midagi ebatavalist, küll aga tekitab see põletavaid küsimusi, et kas need võivad olla nakkavamad ja/või tapvamad kui senised ja kas seni arendamisel/arendatud vaktsiinid on nende vastu tõhusad. Forte teeb kokkuvõtte seni teadaolevast infost.