Terviseamet: UK ja LAV ohtlikud koroonaviiruse tüved saadi Eestis kontrolli alla

Ühendkuningriigis 2020. aasta septembris avastatud SARS-CoV-2 variandil B.1.1.7 ja Lõuna-Aafrikas avastatud variandil B.1.351 on võime nakatada inimesi märksa agressiivsemalt võrreldes koroonaviiruse laialt levinud tüvedega. Neist esimesel on genoomis 17 mutatsiooni ja ogavalgus kaheksa mutatsiooni, Lõuna-Aafrikas avastatud variandil B.1.351 on kümme mutatsiooni, mis paiknevad ogavalgus.