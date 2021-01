Eestis määratakse koroonaviiruse tüüp tühisel osal proovidest

Statistika näitab, et Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud enam kui 726 969 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 39 212 ehk 5,4% testide koguarvust.

Tõsiasi on ka see, et Euroopa Komisjon pakkus sel nädalal liikmeriikidele välja, et need peaksid „kiiremas korras suurendama genoomi järjestuse määramist, nii et seda tehtaks vähemalt 5% ja soovitavalt 10% positiivsete testitulemuste puhul." Eesmärgiks selgitada välja koroonavriiuse tüvede areng või avastada uusi tüvesid.