Raketlane Hendrik Pärli: tulin saatesse teisi inspireerima  

Just matemaatikaõpetaja ja klassijuhataja Kristel Tamme peab Hendrik ka end enim mõjutanud pedagoogiks. „Kui tunniplaani järgi on klassile antud nädalas seitse tundi matemaatikat ja üks klassijuhatajatund, siis tegelikkuses on meile antud kaheksa tundi nädalas, et kuulata, mis Tammel meile öelda on,“ on ta tänulik. „Olgu see rõõmustavalt tihti „Ahjah, ma tegin uuesti õunakooki!“, uus teema matas, mida metsiku põhjalikkusega seletada, või siis „Lootus sureb viimasena!“, kui meie klass on uuesti mingeid krutskeid teinud. Kristel Tammega juhtub kõike ning tema hoolivuse ja tarkuseteradega suudame me kõike — selle eest tänan teda kogu südamest!“

Hendriku jaoks on reaalained, täpsemalt inseneeria ja arvutiteadus, eelkõige suur hulk võlurikepikesi ja loitsuraamatuid, et teha maagiat just teaduse kaudu. „Noored, keda ei köida reaalained, tehku ikka seda, mis neid õnnelikuks teeb,“ leiab ta mõtlikult. „Aga kui nad vähegi suudavad, võiks nad siiski leida üles maagia, mis reaalainetes peitub!“ Hendrik soovitab neil leida üles oma lemmikuimad võlusõnad, mida „justkui kunagi tahtsid reaalainetes ise lausuda“, olgu selleks ise Pacmani mängu koodimine, majakese 3D-printimine või midagi muud. „Ärge laske end mitte millelgi peatada!“ on tema kindel nõuanne.

Seda nõuannet peab ta oma tegemistes ka ise silmas ning on saavutanud nii mõndagi. Enda üheks suurimaks saavutuseks peab raketlane loomulikult „Rakett69“ saates osalemist. „Olen siit ikka megavahvad sõbrad saanud!“ on ta rõõmus. Teiseks oluliseks saavutuseks peab Hendrik rahvusvahelise tehisaru olümpiaadi hõbemedalit. „Ei suuda sõnadesse seadagi, kui palju pusimist, ajude ragistamist ja tiimitööd see üks metallitükike endast nõudis! Seda enam on see mulle ka väärt ja palju ka edaspidiseks andnud,“ on ta uhke. Samas on ta kindel, et ta saavutuste nimekiri on alles kujunemisel. „Pigem hindan just seda, mis nendest saavutustest edasi saab, kuhu nad mind suunavad. Ma loodan kunagi saavutada seda, et just läbi tehisaru saan muuta maailma — väga soovin just meie Eestit aidata!“