Lõuna-Aafrika meedia: Venemaa uurimislaeva näitamine Tallinna sadamas ei olnud ühekordne juhus

Forte kirjutas mõne nädala eest, et Venemaa võltsis 17. septembril mereinfosüsteemides oma uurimislaeva Karpinskii asukohta ja näitas selle paiknemiskohaks Tallinnas asuvat Vene-Balti sadamat. On aga üldteada, et Venemaa lipu all seilavatel laevadel on alates 17. aprillist 2022 keelatud siseneda mis tahes Euroopa Liidu sadamasse.