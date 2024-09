On üldteada, et Venemaa lipu all seilavatel laevadel on alates 17. aprillist 2022 keelatud siseneda mis iganes Euroopa Liidu sadamasse. Seda kummastav oli eile Eesti riigiasutusteni laekunud, et kõik mereinfosüsteemid näitas eile keskpäeval, justkui asub see Vene laev Tallinnas Kopli poolsaare tipus asuvas Vene-Balti sadamas.