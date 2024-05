Forte kirjutas eile, et Pikaveres avastati aktiivne metsaraie ning metsa oli veetud ka harvester. Sündmuskohale sõitsid eile asja uurima keskkonnaameti inspektorid, kuna lindude pesitsusaegne häirimine on seadusega keelatud ja amet on igal aastal peatanud seetõttu kümneid metsaraieid. Tänaseks on inspektorite otsus teada.