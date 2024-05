Kes vassib: Tallinna linnavalitsus kärpis kauaoodatud kergliiklustunneli pelgalt jalakäijate tunneliks

Tallinna linnavalitsus on juba aastast 2021 kavandanud uue raudtee alt läbi mineva kergliiklustunneli ehitamist Paldiski maantee ja Tehnika tänava vahele, et nii jalakäijatel kui jalgratturitel oleks praegusest märksa mugavam raudtee alt läbi pääseda. Paraku on uus linnavalitsus teadmata põhjustel otsustanud juba kinnitatud plaani lõdvendada ja nüüd hakatakse ehitama pelgalt jalakäijatele.