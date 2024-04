Opel Astra Sports Tourer – universaalsõdur sõna parimas tähenduses

Kui luukpära telgede vahe on 2675 mm, siis universaal saab 55 mm juurde, ja seda tunnevad enim taga istujad. Praktilisuse koha pealt on universaali tagaistmed 40-20-40 suhtes kokku klapitavad, ja selleks ei pea auto sügavustesse sukelduma – hoovad on tagaluuki avades käeulatuses.

Eesmärgiks on suur kohandatavus, et luua laia ajamivaliku ja eri keretüüpidega universaalsõdur, ja see valikuvõimalus on säilinud ka värske, kuuenda mudelipõlvkonnaga. Sest kui paljud tootjad pakuvad autot, millel valikus nii bensiini- kui ka diiselmootor, nii pool- kui ka pistikhübriid ja ka täiselektriline versioon?

Astra on siiani Opeli enim müüdud mudel – 1991. aastal müüki paisatud esimest põlvkonda läks kaubaks üle 4,1 miljoni eksemplari, juba 2008. aastal veeres tootmisliinilt Astra järjekorranumbriga 10 000 000. Astrat on läbi aegade saanud soetada luukpära, sedaani, universaali, kupee, kabrioleti ja isegi väikekaubikuna.

Sisemus ja välimus

Väljast on Sports Tourer pigem vaoshoitum kui näiteks Peugeot’ platvormikaaslased, kuid teatav ülbe hoiak on siiski tajutav. Selles on osalt süüdi mustade ehisdetailidega iluvõre ja teravailmelised leedtuled – kui Astra nina tahavaatepeeglisse ilmub, käib ruttu läbi mõte, kas ta asub mööda kiirustama.

Muus osas on välimus omane tüüpilisele kenale universaalile: klassikalised proportsioonid, lühem eesmine ja pikem tagumine ülend ning mõni teravam „iseloomujoon“ auto puusadel ja vööjoonel.

Kui Peugeot kannatab tillukese rooli sündroomi all, mis ei võimalda üpris paljudel juhtidel ilma olulist infot varjamata õiget isteasendit leida, siis Opel on sellest prii – rool on harjumuspäraste mõõtmetega ega peida näidikupaneelis midagi.

Sõiduasendist rääkides – proovitud autol oli juhikohal AGR-i kvaliteeditähisega iste, mis tähendab heakskiitu Saksamaa organisatsioonilt, mille südameasjaks on seljavalude vähendamine. Elektrooniliselt sätitava nimmetoe ja lisavarustusena pakutava esiklaasinäidikuga koostöös oli tulemuseks ideaalne sõiduasend ning kogu vajalik sõiduinfo ilma pilku teelt pööramata. Esiklaasinäidiku nurk on loomulikult samuti seadistatav, et sellest maksimaalselt kasu saada.

Mind üllatas väga positiivselt ka helisüsteemi kvaliteet – tõsi, proovisõiduautosse oli lisatud kõrgema riiuli Premium HiFi pakett, mille osa on ka eelmainitud esiklaasinäidik ning navigatsioonisüsteem. Heli on selge, nüansid piisavalt kohandatavad ja tulemus nauditav – mida veel tarvis!

Ja kui paljudel uutel autodel on muist funktsioone ohtlikult puuteekraanide menüüsügavustesse peidetud, siis Opelit tuleb kiita – kõik oluline käib füüsiliste nuppude kaudu. Naljakas, et oleme jõudnud aega, mil „vanade“ lahenduste kasutamine on eraldi välja toomist ja kiitmist väärt.