FOTOD | Uus auto Eestis: legendaarse Volkswagen Passati 9. põlvkond on kohal – uuendusi on palju

Kapitaalse uuenduskuuri läbinud Volkswagen Passatid on kohal – tegemist on väga pika autoga, mis saanud endale valikusse uusi mootoreid ja uued uhked tulede lahendused ning sõidab väga vaikselt ja kindlalt. Roolilt on kadunud svaibitavad juhtpinnad ja asendatud taaskord vanade heade füüsiliste nuppudega. Alles on aga diiselmootorid.