Esimene sõiduproov: selline on tuliuus VW Tiguan

Kõige silmatorkavam uuendus puudutabki selle keskklassi linnamaasturi välimust. Selle tulede kombinatsioonid nii ees kui taga on saanud täiesti uue lahenduse – need on nüüd lamedad ja kitsad ning moodustavad disainiliselt tänu hõbedastele, punastele ja mustadele ribadele klaasiga kaetult ühise terviku. Lisavarustusena on saadaval HD-maatriks esituled.

Uus kapotiosa lahendus rõhutab selgelt sellele, et tegemist ei ole mingisuguse mahtuniversaali vaid tõesti linnamaasturiga. Eripäraks on kõrgem, võimsama välimusega esiosa. Puhta disainiga esiosa tõstab esile ka seda, et õhutakistustegur on paranenud 0,33-lt 0,28-le. Meenutagem: ülivoolujoonelise VW ID.7 vastav tegur on näiteks 0,23.