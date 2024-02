ÕHUS ON ELEKTRIT | Kristjan Järvani vastulause: Kui Nortali juhi jutt on seosetu, siis mis sellest Eesti 200-st veel tahta?

Endine IT-minister Kristjan Järvan reageeris teravatooniliselt IT-ettevõtte Nortal Eesti juhi Ats Albre kommentaarile, milles too nimetas omakorda Järvanit asjatundmatuks ja kohatuid võrdlusi toovaks. Saaga sai alguse sellest, kui Forte kirjutas 5. veebruaril kaua MKMi poolt vaka all hoitud saladusest, et Eesti mRiigi äppi ei arendata enam kostöös Ukrainaga. Avaldame Järvani vastulause Albrele täismahus.