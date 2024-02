Nortal Eesti juht: Järvan ajab segamini, mis on äpp, projekt ja visioon

mRiik on projekt ja konkreetne äpp. Personaalne riik on visioon – see ei ole tsentraalselt juhitud hiidprojekt ega erinevate projektide summa. See on välja pakutud uus digiriigi visioon, mis koondab olulisi põhimõtteid (kodanikukesksus, ligipääsetavus, läbipaistvus ja võime lisandväärtust luua), millest Eesti digiriigi loomisega tegelevad asutused võiksid lähtuda oma teenuste loomisel.

Endine minister Järvan kritiseerib oma intervjuus eesti.ee-st rääkides „See on tore, et meil olemas selline koht, kus on kõik asjad koos. Aga sinna on kuhjatud tänaseks juba nii palju asju, et seda ei ole enam efektiivne kasutada. Liiga palju funktsioone, teenused on segamini infolehtedega, see takistab selgelt selle keskkonna kasutusmugavust ja seal orienteerumine on väga raske. Võrreldes erasektori e-teenustele jääb selle kasutuskogemus selgelt latile alla. Mis kasu on hunnikus funktsioonides kui sa ei leia õiget teenust üles?“.