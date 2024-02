VASTUKAJA | Elering: me kohtleme kõiki turuosalisi võrdselt ning samuti oleme süsteemihaldurile kohaselt tehnoloogianeutraalne

Hinnanguid on riigiettevõtte hinnangul esitatud selliselt, et ei ole võimalik eristada, kas tegemist on tõendatud fakti või arvamusega. Elering lükkab oma vastulauses ümber väited, mis on esitatud konkreetselt Eleringi osas - avaldame selle täismahus ja muutmata kujul.