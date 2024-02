Fantoomid rõõmustavad: riik lükkas uute tuuleparkide nina ees ukse veelgi kõvemini kinni

Riik on seadnud eesmärgi, et 2030. aastaks on elektrienergia summaarsest sisemaisest lõpptarbimisest taastuvenergia osakaal vähemalt 100%, praegu on see näitaja 22%. Kliimaministeerium on öelnud, et selle eesmärgi täitmiseks on vaja luua 2000–3000 MW võimsuses uusi tuuleparke, mis erinevalt päikeseparkidest toodavad elektrit ajal, kui seda kõige rohkem tarbime – sügisel ja talvel.