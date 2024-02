VASTUKAJA | KC Energy: meie ei hoia võrguliitumisi kinni

Tema sõnul on KC Energy taastuvenergia tootmisesse investeerinud kümneid miljoneid eurosid.

„Näiteks möödunud suvel avasime 8 miljoni eurose investeeringu tulemusel 10,5MW päikesepargi Ruusas, äsja jaanuari lõpus käivitus koostöös Valgamaa ühe suurima tööandjaga Combiwood 1,4MW päikesepark, ehitamisel on 7,5MW park Paldiskis. Ettevalmistamisfaasis on veel 400MW jagu nii päikeseparke kui ka tuuleparke sh. ka taastuvenergia juhtimiseks mõeldud salvestuslahendusi mitmel pool Lõuna-, Lääne- ja Kesk-Eestis,“ lisas Loorits.

Toimetaja märkus: Forte artiklis ei märgita, et KC Energy oleks sõlminud fiktiivseid võrguliitumisi, tõime Eleringi andmetele tugiendes välja, et sellele ettevõttel on rohkelt töös olevaid päikeseelektri tootmise liitumislepinguid.