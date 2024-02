Koera eluiga sõltub koonust: teadlased leidsid mõnede koeraomanike jaoks kurvastava seaduspära

Kõik koerad surevad, ent teaduslikud uuringud näitavad, et keskmine buldog sureb mitu aastat varem kui terjer. Ajakirjas Nature avaldatud uuringu autorid analüüsisid ligi 600 000 Briti koera eeldatavat eluiga, kes esindavad enam kui 150 tõugu. Selgus, et suurte tõugude ja lameda koonuga tõugude esindajate keskmine eluiga on lühem kui väiksematel ja pika koonuga koertel. Ka emased elasid veidi kauem kui isased.

Teadlased märgivad, et sellel suundumusel on teatud erandid. Lisaks võivad tulemused olla vastuolus olukorraga väljaspool Suurbritanniat, kuna koerte geenivaramud võivad riigiti oluliselt erineda.

Teadlased leidsid, et üldiselt on koera keskmine eluiga 12,5 aastat. Kuid see näitaja võib teatud tõugude puhul oluliselt erineda. Näiteks Lancashire’i heeler on uuritud tõugudest kõige pikema elueaga – keskmiselt 15,4 aastat. Kaukaasia lambakoerte keskmine eluiga on kõige lühem - ainult 5,4 aastat.

Väikesed tõud elasid keskmiselt 12,7 aastat, suured tõud - 11,9 aastat. Märgitakse, et sarnast tendentsi võib täheldada ka teiste imetajate puhul: väiksemad isendid kipuvad kauem elama kui sama liigi suuremad esindajad.

Lameda koonuga koerad elavad keskmiselt 11,2 aastat, samas kui keskmise ja pika koonuga tõugude keskmine eluiga on 12,8 ja 12,1 aastat.

Teadlased leidsid, et need kaks tunnust (keha suurus ja koonu pikkus) võivad teineteise mõju tugevdada. See tähendab, et väikesed pika koonuga tõud, nagu kääbustaksid, elavad keskmiselt 13,3 aastat – umbes kaks ja pool aastat kauem kui suured lühikese koonuga tõud, nagu bokserid ja bullmastifid, kelle keskmine eluiga on 10,7 aastat.

Uuringu autorid märgivad, et antud teemal on edaspidi tarvis läbi viia põhjalikke täiendavaid uuringuid.