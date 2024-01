DPD Eesti operatsioonide juht Mehis Aan ütles Fortele, et ettevõtte masinapargis kokku ligikaudu 200 kaubikut, millest 48 on elektrilised. Seega elektriautode osakaal jääb 25% juurde.

Tema sõnul laaditakse elektrikaubikuid DPD Eesti sorteerimiskeskustes. Laadijad on olemas nii Jõhvis, Jüris, Tartus, Rakveres, Viljandis, Pärnus kui ka Kuressaares. Kokku on ettevõttel 57 laadijat üle Eesti, millest 53 on poolkiired ja 4 kiirlaadijat. Vajaduse korral, näiteks planeerides külmast ilmast tingitud laadimispausi veoringi sisse, laetakse kaubikuid ka avalikes elektriautode laadimispunktides.