Elektriautode suremise päevad: nii mõnigi masin jäi ilma soojenemist ootama

Elektriautode kasutajate foorumite põhjal kurdavad juhid enim mitte suurte põhiakude üle, probleeme põhjustavad hoopis 12V tavapärased väikeakud. Nii on mõni kasutaja (Nissan E-NV200,) saanud I-Key süsteemivea teate ja tõdemuse, et auto lihtsalt ei käivitugi. Teised jagavad seepeale retsepti: 12V akul korraks klemmid maha ja probleem peaks olema lahendatud.

Vanemate Leafide omanike ekraanidele on ilmunud ka kilpkonnamärgi saatel sõnumeid, et mootori jõudlus on piiratud. Reaalsuses tähendas see asjaolu, et 6 km läbimiseks kulus ära 20% akust. Mõni Leafi omanik on saanud oma ekraanile ka arusaamatu käsipiduri ohutule ja alarmi.