Üks tööstuslik puhastuslapp võib päeva jooksul teha terve paberirulli töö

„Peseme lapid puhtaks ja taaskasutame või utiliseerime kõik pesemise käigus kogunenud tööstusjäätmed vastavalt jäätmekäitluseeskirjadele. Kontrollime pestud tooteid metallidetektoriga, et sinna ei jääks näiteks võõrkehi või metallosakesi, mis võivad komponente või käsi vigastada. Lisaks jälgime tekstiilide olukorda – kui lapid on liiga kulunud või ei saa enam pesu käigus piisavalt puhtaks, asendame need uutega ja anname vanadele lappidele uue elu õlimattide või -poomide kujul,“ kirjeldas Mari Seppel hooldusprotsessi.

On ettevõtteid, kes ei teadvusta, et määrdunud paberrätikud on prügi, mille käitlemisele kehtivad väga ranged reeglid. Õliseid paberrätte ei tohi visata prügisse ega põletada ahjus ning keskkonnaameti inspektorid võivad Seppeli kinnitusel selliste rikkumiste ilmnemisel karistada ettevõtet küllaltki krõbedate trahvidega.

„Paberi suurim puudujääk on asjaolu, et see ei ima õli endasse. Kui väikese komponendi puhastamisel võib ühest paberilehest piisata, siis suurema õlihulga korral pühib paber mustust vaid laiali ilma seda eemaldamata. Nii võib ühe päeva jooksul kuluda töötajal märkamatult terve rull või isegi mitu rulli paberit,“ rääkis Seppel.

Lindströmi tekstiilist lappide suurim eelis on tema hinnangul see, et tekib vähem jäätmeid. Isegi kõige väiksemas kahe mehe autoremonditöökojas kulub tema sõnul üldjuhul vähemalt üks suur rull paberrätikuid päevas.

Lindströmi müügimeeskonna juhi Mari Seppeli sõnul on üha rohkem ettevõtteid hakanud asendama paberrätikuid tekstiilist alternatiividega. „ Spetsiaalsed puhastustekstiilid muudavad töötajate elu lihtsamaks, aga kasu saab ka ettevõte – puhastuslapid teevad oma tööd palju paremini kui paber ja kui hankida lapid renditeenusena, on tulemuseks puhtam töökeskkond ning ka väiksem keskkonnajalajälg,“ kinnitab Seppel.

„Õlisemate tööde puhul peavad spetsialistid läbima oma tööpingi, paberijaoturi ja prügikonteineri vahelist teekonda mitukümmend korda päevas või enamgi. Meie lappide kasutajad on öelnud, et kuna neil on terve päeva vastu pidav abimees alati taskust võtta, teevad nad päeva jooksul hulga vähem samme kui puhastuspaberit kasutades. Võta nüüd näpust – kui seetõttu tuleb hakata vormis püsimiseks trennis käima, kas see on ikka positiivne areng. Aga tööaega võimaldab see igal juhul väärtuslikumalt kasutada,“ muigab Lindströmi esindaja.

„Lindströmi spetsiaalsed lapid on paberist ja ühekordsetest kaltsudest ka mitmekülgsema kasutusvõimalusega. Kahekihilisel lapil on üks karedam pool õli, mustuse või metallipuru eemaldamiseks ning pehmem pool poleerimiseks. Meie kliendid kasutavad ka õlimatte erineval moel – näiteks paigaldavad paljud autoteeninduste töötajad absorbeeriva mati kas oma tööriistade alla või enda ja auto vahele, et mitte autokeret kriimustada,“ rääkis puhastustekstiilide ekspert.

Ta tõdes, et paber on paljudeks töödeks sobimatu vahend ka seepärast, et jätab pindadele ebemeid. Lindströmi lapid on aga ebemevabad ja sobivad ka kõige rangemate kvaliteedistandarditega elektroonikakomponentide puhastamiseks. Seppel sõnas, et klientide kinnitusel on lapid aidanud vältida ka käevigastusi, mis kimbutavad töötajaid, kes õhukese paberiga metallkeermeid pühivad.

„Sõltuvalt tegevusvaldkonnast kulub töötajatel keskmiselt üks-kaks lappi päevas. Kliendid ei oska aimata, kui võimekas on korralik puhastuslapp – peame neid koolitama, et nad meile liiga puhtaid lappe pessu ei saadaks,“ naeris Seppel.

Seppeli sõnul näitab paljude Lindströmi klientide kogemus, et puhastustekstiilide teenuse kasutuselevõtt võib töökeskkonna puhtust hüppeliselt tõsta. Metallkomponentide tootja Meconet tarnejuhi Annely Peekmanni sõnul oli Lindströmi puhastuslappide tulek ettevõttesse tõeline revolutsioon, mis on innustanud ka mitmeid koostööpartnereid seda teenust kasutama.

„Meilt on küsitud, et kust te nii head lapid saanud olete. Meie soovitustega kitsid ei ole – rõõm näha, et ka teised ettevõtted leiavad Lindströmi abil sobivad töövahendid, mis aitavad neil hoida töökeskkonna puhtamana ja lihtsustada töötegemist,“ lisas ta.

Töötajad on uuendusega rahul

Tema sõnul kasutati vanasti puhastuslappidena tutvuste kaudu saadud Marati tootmisjääke, kuid Marati sulgemise järel oli meeskond sunnitud kasutama mistahes võimalusi, et oma õliste komponentide, tööpindade ja kätega toime tulla.

„Inimesed tõid tööle vanu T-särke, voodipesu, rätikuid – kõike, mis võis olla puhastamisel abiks. Proovisime ka paberit, aga see pigem lükkas mustust laiali, mitte ei imanud seda sisse. Ühtäkki olid meil kasutusel lapid – meie ettevõttes kulub neid küll palju, isegi 4–5 lappi päevas ühe töötaja kohta, aga inimesed on rahul – lapid teevad oma tööd tõesti hästi,“ rõõmustas Meconeti tarnejuht.

Tema sõnul oli ka Meconeti inimestel algul raske harjuda sellega, et need lapid ei vaja pesu pärast igakordset kasutamist. „Lindström tegi meie töötajatele mitu koolitust, et näidata, kui palju õli ja mustust tegelikult lapid endasse suudavad imada enne, kui need puhastusse tuleb saata. Mis sellest, et lapp näeb välja õline – seda ei pea pesukonteinerisse viskama, sest ta täidab oma ülesannet jätkuvalt edukalt. Seda on raske uskuda, aga õlimatid suudavad tõepoolest imada endasse isegi viis liitrit õli,“ rääkis ta.

Igal töölõigul omad abivahendid

Viimane uuendus puhastustekstiilide teenuses on froteelõigete lisandumine. „Kurtsin kliendihaldurile, et me ei saa kasutada lappe mitmekordselt keermete puhastamisel metallipurust. Ta pakkus kohe froteelappe ja see on lihtsalt uskumatu, kuidas suur probleem sai nii lihtsa tootega ideaalse lahenduse,“ kirjeldas Peekmann.

Lindströmi esindaja sõnul on kahtlemata töölõike, kus ka paber on omal kohal. „Eks igal meistril on valik tööriistu – nii nagu ühe mutrivõtmega ei saa kõik tööd tehtud, ei piisa ka puhastuses ainult paberist. Tööstusettevõtetes kasutatakse kindlasti ka tulevikus teatud ülesannete täitmiseks paberrätikuid ja suuremate õlilekete puhul ei piisa ka meie õlimattidest – vaja on absorbenti. Renditekstiilid võimaldavad aga nii paberi kui ka absorbendi kulu märkimisväärselt vähendada, saavutades seeläbi kokkuhoiu nii kuludes kui ka keskkonnamõjus,“ kinnitas Lindströmi esindaja.

