Tiit Terik: peame linnahallist lahti laskma

Neile, kes ütlevad, et Linnahall on unustatud ja visioonitu koloss, mis takistab linna avanemist merele, on keeruline vastu vaielda. Tõsiasi on see, et Linnahall on 2009. aastast külastajatele suletud olnud. Hetkel on küll mõningad ruumid veel välja renditud, kuid suuremas osas on tegemist vana laguneva hiiglasliku hoonega – surnud linnaruumiga. Pea 15 aasta jooksul ei ole head ja toimivat lahendust leida. Küsimus ei ole olnud tahte puudumises, vaid selles, kui palju see ühiskonnale maksma läheks.