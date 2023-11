Muinsuskaitseamet lõi selja sirgu: Tallinna linnahalli mahalammutamine ei tule kõne alla

„Tallinna linnahall on Eesti 20. sajandi arhitektuuri tähtteos, mis tunnistati kultuurimälestiseks 1999. aastal. Hoone omab märkimisväärset kultuurilist ja linnaruumilist tähtsust. Kuna hoone on mälestis, siis seda lammutada ei saa, see eeldab kaitse alt maha võtmist,“ ütles Anita Staub Fortele.

Kaitse alt maha võtmine on teoreetiliselt võimalik ja see käib kindlatel juriidilistel alustel, kuid üheks väga selgeks eelduseks on see, et tegemist pole kultuuriväärtusliku objektiga. Linnahall aga seda on.