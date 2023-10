Iterare on äri ellujäämise uus paradigma ehk miks prussakad on ägedad?!

Iterare ehk pidev areng

Alustuseks kergitan natuke ka oma ettevõtte saba. Meie nime üks komponent on sõna Itera, mis tuleb sõnast „iterare“. Moodsal ajal on tavaks küsida nõu ChatGPT´lt. Tegin ka seda ja küsisin, et mida see sõna tähendab. Vastus oli midagi sellist: „“Iterare“ on ladina keelne sõna, mis tähendab „kordama“ või „tsükliliselt läbi käima“. Seda sõna kasutatakse tihti IT´s, eriti programmeerimises ja andmete töötlemisel, et viidata protsessile, kus mingit toimingut korratakse mitu korda, tavaliselt mingi tingimuse või loogika alusel.“

BCS Itera on üks Baltikumi suurimaid ärirakenduste juurutajaid kelle klientideks on eelkõige keskmised ja suured ettevõtted. Võin tänase kogemuse pealt öelda, et uueks reaalsuseks on paradigma, kus konkurentsivõime säilitamiseks peab ettevõtte pidevalt tehnoloogiliste lahendustega kaasas käima. Lisaks tähendab see, et ükski tehnoloogiline investeering ei ole lõplik, vaid teekond, mis nõuab pidevalt uuendustega kaasas käimist.

Uus reaalsus

Võib vast öelda, et tehnoloogia roll ettevõtluses on viimastel kümnenditel kasvanud eksponentsiaalselt ja seda mitte ainult reaalsete tehnoloogiliste rakenduste ning võimaluste osas, vaid ka äride konkurentsivõimekuse vaates. Uus reaalsus on, et tehnoloogiast on saanud konkurentsivõime baaselement.

Teisisõnu, äritegevus on muutunud läbivalt tehnoloogiakeskseks ja neid kahte üksteisest eraldada on täna võimatu. Kõik suuremad tööstusharud kukuks kokku, kui äritegevusest ära võtta tehnoloogiad nagu ERP*, BI*, HRM*, CRM* või rääkimata internet. Suur enamus (kui mitte kõik) äriprotsesse ja tegevusi on seotud lahutamatult tehnoloogia kasutamisega.