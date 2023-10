„Ei kaevandusele Vääna-Jõesuus!“ Kohalik kogukond algatas puhkemetsade karjääride vastu petitsiooni

Raplas registreeritud firma Sokkel Karjäärid OÜ esitas Keskkonnaametile 31.05.2023 taotluse geolooglise uuringu läbiviimiseks Vääna-Jõesuu ja Naage vahel rannalähedases metsas eesmärgiga valmistada ette seal piirkonnas liiva kaevandamist. Uuring on plaanitud kolmel männimetsaga kaetud maatükil mõlemal pool Tallinna-Klooga maanteed. Kolme maatüki pindala on kokku 39,98 ha. Selle käigus tehakse 65 puurauku sügavusega 35 m ja 65 ekskavaaotirga kaevatavat kaeveõõnt sügavusega kuni 7meetrit.

Kogukond kirjutab petitsioonis, et Vääna-Jõesuu rannalähedane mets on nii kohalikele kui ka kaugemalt tulijatele populaarne puhkeala. Sokkel Karjäärid poolt kaevanduse ettevalmistamiseks valitud ala lähedal on ka Vääna jõe hoiuala, mis kuulub Natura 2000 võrgustikku. Valla üldplaneeringu järgi on Vääna-Jõesuu ja Naage vaheline mets rohevõrgustiku tuumala.

„Rapla firma plaanib kohtu kaudu kohalike inimeste vastuseisust ja valla üldplaneeringust mööda minna ning Vääna-Jõesuu rannalähedased männimetsa alad vägisi liivakaevandusteks muuta. Asi on väga tõsine, sest kahjuks näitab kohtupraktika, et vaatamata valla vastuseisule ja vastuolule üldplaneeringuga võivad sellised jõhkrused kohtu kaudu õnnestuda. Sellepärast alustasimegi allkirjade kogumist,“ ütles Vääna-Jõesuu Külaseltsi juhatuse liige Eve Tobias.

„Eriti jahmatav on, et Sokkel Karjäärid tegutseb riigimaal ja tema kauboi- kapitalistliku tegevuse on oma allkirjaga kooskõlastanud RMK peametsaülem. Sisuliselt on RMK andnud rohelise tule firmale, kelle ärihuvi on üks ilusaim Tallinna lähedane elamute, ranna ja metsa piirkond metsast puhtaks teha ja kaevanduseks muuta,“ lisas Tobias.