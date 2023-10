„Sain alles sel nädalal jahmatusega teada, et meie vald peab kohtuvaidlust Rapla firmaga, kes soovib Vääna-Jõesuus parkmetsana kasutatavale alale karjääri rajamiseks valmistuma hakata,“ räägib sinnakanti kodu loonud Naage asumi elanik Marek-Andres Kauts.

Vääna-Jõesuu ja Naage piirkond on traditsiooniline väikeste majade, suvilate ja metsa piirkond. Tööstust ega tootmist seal ei ole, küll aga rohkelt mustikaid, seeni, RMK lõkkekohti, kenasid vaateid käänulisele jõele ja merele ning muidugi lohesurfarite üks lemmikkohti Vääna-Jõesuu rand. Endistesse suvilakooperatiividesse on kolinud palju noori peresid, metsa on valinud endale koduks ka kaitsealune linnuliik värbkakk.