FOTO | NASA näitas kraatrit, mis tekkis Kuu pinnale Luna-25 alla kukkumise tõttu

Nagu NASA teatab, ei olnud seda kohta 2022. aasta juunis tehtud piltidel, mis oli viimaseks ülesvõtteks kraatritest. Samas on kraater 24. augusti fotodel. Uus kraater asub Luna-25 oletatava hukkumispaiga lähedal, mistõttu jõudis NASA järeldusele, et see tekkis suure tõenäosusega venelaste uurimisjaama kukkumise, mitte loodusliku löögi tagajärjel. „Uue kraatri läbimõõt on umbes 10 meetrit ja see asub 57 865 lõunalaiusel ja 61 360 idapikkusel umbes 400 km kaugusel Luna-25 plaanitud maandumiskohast.“