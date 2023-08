KRONOLOOGIA | Venemaa kuumissiooni häbiväärne lõpp – mis juhtus kosmoselaevaga Luna-25

Alustuseks nimest. Algselt kandis uus komoselaev hoopis nime Luna-Glob. Programmi edenedes nimetati see aga propaganda eesmärkidel ümber Luna-25-ks, et sümboliseerida selle ajaloolist seost 1976. aasta Luna-24 missiooniga. Just nii kaua – 47 aastat – vältas paus kahe missiooni vahel.