ÜRO hakkab esimest korda tehisintellekti riske arutama

Arutelul kutsub Suurbritannia üles pidama rahvusvahelist dialoogi selle mõju üle ülemaailmsele rahule ja julgeolekule.

Valitsused üle maailma kaaluvad, kuidas leevendada kiiresti areneva tehisintellekti tehnoloogiaga seotud ohte, mis võivad ümber kujundada maailma majandust ja muuta rahvusvahelist julgeolekumaastikku.

Suurbritannia on sel kuul ÜRO Julgeolekunõukogu roteeruv eesistujariik ja on püüdnud saavutada ülemaailmset juhtrolli tehisintellekti reguleerimisel.

Briti välisminister James Cleverly juhatab teisipäeval toimuvat arutelu.

Juunis toetas ÜRO peasekretär Antonio Guterres mõnede tehisintellekti juhtide ettepanekut luua rahvusvaheline tehisintellekti järelevalveorgan, nagu on Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (IAEA).

Eelmisel nädalal avalikustas Hiina uued reeglid generatiivsele tehisintellektile, mis muudab riigi üheks esimeseks, mis reguleerib nii suurte programmide tehnoloogiat nagu on ChatGPTl. Reeglid peaksid hakkama kehtima 15. augustil. Reeglite avalikustamisel mainis USA senaator Mark Warner, et Hiina on hulga maad teistest riikidest ees.

Hiina uute sätete hulgas on nõue, et tehisintellekti teenusepakkujad peavad läbi viima julgeolekukontrolli ning enda algoritmid valitsuses registreerima, kui nende teenustega on võimalik mõjutada avalikku arvamust.

Riikide juhid on olnud mures, kas tehisintellekti reguleerimine ei või takistada selle arenemist, samas kui peab silmas pidama ka muret selle ohutuse üle.

Praegu on ChatGPT üks suurimaid AI süsteeme, millel on hinnanguliselt juba üle 100 miljoni kasutaja. Mitmed eksperdid on väljendanud muret AI kiirete arengute osas. Selle aasta märtsis allkirjastasid paljud suured tehnoloogiajuhid avaliku kirja, milles kutsusid AI arendajaid üles viivitamatult vähemalt kuueks kuuks peatama GPT-4-st võimsamate AI-süsteemide arendamise.

Forte hiljutises artiklis rääkis Jaan Tallinn, et iga AI võimsuse kümnekordistamise puhul võetakse 1-50% risk, et kogu maailm hävib. Tehisintellekti valdkonna ekspert Andrea Miotti hoiatas, et tehisintellektil pole piiri, kui targaks see võib saada.