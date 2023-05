AI kiire areng toob kaasa suured kasud ja ohud. Jaan Tallinn: „Ma ei näe, et tehisintellekti arukusel oleks piire“

Juba 2011. aastal prognoosis Shane Legg, et 2028. aastaks on 50% tõenäosusega olemas inimtasemel tehisintellekt. 2023. aasta märtsis allkirjastasid paljud suured tehnoloogiajuhid avaliku kirja, milles kutsusid tehisintellekti (AI) arendajaid üles viivitamatult vähemalt kuueks kuuks peatama GPT-4-st võimsamate AI-süsteemide arendamise.

Jaan Tallinn, Skype'i üks asutaja, selgitas praegust olukorda nii, et tehisintellekti ehitatakse võimalikult arukaks võimalikult kiiresti, ning neid kontrollitakse seeläbi, et inimestena oleme neist arukamad. „Ühel hetkel saab see läbi,“ ütles ta.