Inimaju reageerib helidele olenevalt nende suunast. Kummal pool inimest seista, kui tahad head uudist edastada?

Helid on füüsiliselt määratletud nende sageduse ja amplituudiga. Kuid meie jaoks on helidel tähendus väljaspool neid parameetreid - me võime neid tajuda meeldivana või ebameeldivana, kurjakuulutava või rahustava, huvitava ja informatsioonirikka või lihtsalt mürana.

Üks aspekt, mis mõjutab helide emotsionaalset valentsi ehk seda, kas me tajume neid positiivse, neutraalse või negatiivsena, on see, kust poolt need tulevad.

Enamik inimesi hindab ähvardavaid helisid, mis liiguvad nende suunas, ebameeldivamaks, tugevamaks, erutavamaks ja intensiivsemaks kui kaugenevaid helisid, eriti kui need tulevad pigem tagant kui eestpoolt. Sellel nähtusel võib olla evolutsiooniline eelis - meie esivanematele Aafrikas võis nende selja tagant lähenev heli anda märku, et kiskja varitseb neid.

Nüüd on Šveitsi neuroteadlased avastanud, et suund mõjutab emotsionaalset valentsust ka teisiti - me reageerime tugevamini positiivsetele inimhäältele, nagu naer või muu meeldiv inimhäälitsus, kui need tulevad vasakult.

„Siinkohal näitame, et positiivseid emotsionaalseid kogemusi esilekutsuvad inimhäälitsused tekitavad aju kuulmekoores tugevat aktiivsust, kui need tulevad kuulaja vasakult poolt. Seda ei juhtu, kui positiivsed häälitsused tulevad eestpoolt või paremalt,“ ütles Šveitsi Lausanne'i EPFLi teadustöötaja Sandra da Costa.

„Ühtlasi väidame, et neutraalse või negatiivse emotsionaalse valentsiga helidel ei ole seda seost vasaku küljega,“ lisas da Costa.

Kuidas uuring läbi viidi?

Da Costa ja kolleegid kasutasid funktsionaalset magnetresonantstomograafiat (fMRI), et võrrelda, kui tugevalt reageeris 13 vabatahtliku aju vasakult, eest või paremalt tulevale helile. Uuring viidi läbi kahekümnendate eluaastate keskpaigas olevate naiste ja meeste seas, kellest kõik olid paremakäelised ja ükski neist ei olnud eraldi muusikaharidust saanud.