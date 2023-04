„Aitab valetamisest, proua peaminister!“ - Nursipalu rahvas kirjutas Kallasele avaliku kirja

„Kui me oleme õigusriik, siis peavad olema seadusloomesse kaasatud kõik huvipooled, keda seaduse vastuvõtmine otseselt puudutab. Eelnõu seletuskirjas on öeldud, et kõne all olevat seadust rakendataks Nursipalu harjutusvälja laiendamiseks. Seega on otseselt viidatud, et seadus puudutab Nursipalu piirkonna inimesi. Kaitseministrile on hästi teada, et kohalike inimeste huvide kaitseks on loodud MTÜ. Seadusloomesse ei ole kaasatud ei MTÜ-d ega kohalikke omavalitsusi, keda harjutusvälja laiendamine otseselt puudutaks,“ tõdevad elanikud oma kirjas.